17-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß in Westböhmen

Domazlice (dpa) - Bei einem Zusammenstoß ist am Sonntagabend im Westen Tschechiens eine 17-jährige Beifahrerin tödlich verletzt worden. Zu dem Unfall kam es auf einer Landstraße rund 15 Kilometer von Waldmünchen (Landkreis Cham) entfernt. Der 18 Jahre alte Fahrer eines Peugeot-Mittelklassewagens sei mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve gefahren, mit dem Auto ins Schleudern gekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte eine Sprecherin der tschechischen Polizei am Montag mit. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford-Kleinwagen eines 25 Jahre alten Fahrers.

Verletzt wurden bei dem Unfall auch ein 16 Jahre alter Junge und ein gleichaltriges Mädchen, die auf der Rückbank des Peugeots saßen. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher aufgenommen. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung. Ein Alkoholtest vor Ort fiel negativ aus. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.