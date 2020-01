Delmenhorst (dpa/lni) - Ein 27-jähriger Mann ist auf der Autobahn 28 in Delmenhorst 118 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren. Er fuhr in der Nacht zum Sonntag trotz einer Geschwindigkeitsgrenze von 100 km/h mit Tempo 218, wie die Polizei mitteilte. In der gleichen Nacht hatte es auch ein 19-jähriger Mann auf der Bundesstraße 75 in Delmenhorst zu eilig: Er raste bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 70 mit Tempo 140 über die Straße. Beiden Fahrern drohen Bußgelder und Fahrverbote von drei Monaten. Der 19-Jährige muss zudem mit einer Nachschulung rechnen, da er sich noch in der Probezeit befand.