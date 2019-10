Wardenburg (dpa/lni) - Der Unfall mit einem vermeintlichen Gefahrgut-Lastwagen auf der Autobahn A29 bei Oldenburg ist glimpflich verlaufen. Die Autobahn war am Dienstagvormittag voll gesperrt worden, nachdem ein polnischer Sattelzug auf die Gegenfahrbahn geraten und umgekippt war. Polizei und Feuerwehr gingen zunächst von einer größeren Gefahrenlage aus. Bei der teilweise ausgetretenen Ladung sollte es sich um hochgiftige Isocyanate handeln. Nach Einschätzung eines Experten der Herstellerfirma handelte es sich jedoch um eine weniger gefährliche Chemikalie. Darauf wurden die scharfen Sicherheitsvorkehrungen in der Nacht gelockert.

Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Oldenburg war nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen aufgehoben. Nach der Reinigung der Unfallstelle wollen Fachleute prüfen, ob Schadstoffe in den Boden gelangt sind. Am späten Mittwochabend war auch die Fahrbahn Richtung Osnabrück wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer des Transporters hatte bei dem Unfall ein Auto auf der Gegenfahrbahn touchiert. Ein weiteres Auto fuhr dann noch auf den Lastwagen auf. Der 41 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. In dem Rückstau prallte ein 34-Jähriger mit einem Kleintransporter gegen einen Lastwagen. Der Mann wurde eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei nach einem weiteren beteiligten Auto. Dieses könnte den Sattelschlepperfahrer zu einem Ausweichmanöver gezwungen haben. In der Folge soll es dann zu dem Unfall gekommen sein.

Am Mittwochmorgen kippte auch auf der immer wieder von schweren Unfällen betroffenen Autobahn 2 ein Lastwagen um. Gegen 6.00 Uhr morgens geriet der Lastwagen bei Helmstedt in die Schutzplanke und fiel auf die Seite, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. In Richtung Berlin war der rechte Fahrstreifen am Vormittag gesperrt.