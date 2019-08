Gillenfeld (dpa/lrs) - Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß am Sonntag bei Gillenfeld (Kreis Vulkaneifel) tödlich verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Autofahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Motorradfahrer in den Straßengraben geschleudert worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 25-Jährige sei leicht verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft habe zur Klärung der Ursache ein Gutachten in Auftrag gegeben.