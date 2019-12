Cölbe/Marburg (dpa/lhe) - An einer Landstraße in Mittelhessen haben Unbekannte am Wochenende rund 30 Leitpfosten aus der Erde gerissen oder abgeknickt und teilweise auf die Straße geworden. Dabei sei in der Nacht zum Sonntag ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden, teilte die Polizei in Marburg am Montag mit. Abgesehen von dem Schaden sei jedoch auch die dadurch entstandene Verkehrsgefährdung problematisch: "Die Leitpfosten sind außerorts auf den unbeleuchteten Straßen oftmals die einzige seitliche Orientierungsquelle für den weiteren Straßenverlauf", schrieben die Beamten weiter. Deshalb werde wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Ob Autofahrer über die Pfosten fuhren, war am Montag zunächst nicht bekannt.