Burgau (dpa/lby) - Bei Unfällen auf der Autobahn 8 mit mehreren Fahrzeugen sind zehn Menschen verletzt worden. Einem Polizeisprecher zufolge krachten am Sonntag nahe Burgau (Landkreis Günzburg) in Fahrtrichtung Stuttgart zwei Autos zusammen. Daraufhin habe sich ein Stau gebildet, in dem es zu einem Unfall mit weiteren acht Fahrzeugen kam. Zwei Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Die A8 wurde in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt. Nähere Details zu den Verletzten und dem Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht nennen.