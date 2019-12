Buchbrunn (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist nach dem Zusammenstoß seines Wagens mit einem Brückenpfeiler gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ist der 71-Jährige am Freitag aus bisher ungeklärten Gründen auf der Autobahn bei Buchbrunn in Unterfranken gegen den Pfeiler gefahren und dabei ums Leben gekommen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 71-Jährige auf dem abschüssigen Streckenabschnitt von der Fahrbahn abkam und den Pfeiler einer Eisenbahnbrücke rammte. Ein weiterer Fahrer hatte den verunglückten Wagen unter der Brücke entdeckt und den Notruf gewählt. Der 71-Jährige starb noch an der Unfallstelle.