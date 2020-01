Brieselang (dpa/bb) - Ein Lastwagenfahrer ist am Montagmorgen auf der Autobahn 10 bei Brieselang (Havelland) gegen einen Kleintransporter geprallt und mit diesem durch die Leitplanke gebrochen. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fahrzeuge sollten am Montagabend geborgen werden. Die Polizei schätzte den Sachschaden vorläufig auf rund 200 000 Euro. Der Kleintransporter stand den Angaben nach auf der Fahrbahn, weil er eine Panne hatte.