Bretzenheim (dpa/lrs) - Die Polizei hat einen 55-Jährigen erwischt, der betrunken am Steuer und auf einer blanken Felgen unterwegs gewesen ist. Der Mann war einer anderen Autofahrerin am späten Montag in der Nähe von Bretzenheim (Kreis Bad Kreuznach) auf einem Parkplatz aufgefallen. Er hatte dort angehalten, um sein rechtes Vorderrad in Augenschein zu nehmen. Dass dieses zerfetzt war, schien ihn nicht zu stören, denn er fuhr kurz darauf auf der blanken Felge weiter.