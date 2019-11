Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Der Fahrer wollte nur kurz austreten, dann liegt sein Wagen auf der Straße: Ein Lastwagen ist am Montagabend auf der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt umgekippt. Der Laster aus Polen hatte sich an der Rastanlage Rimberg (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) verselbstständigt, war über den rechten Fahrstreifen gerollt und dann umgekippt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Ob der Fahrer die Bremsen nicht richtig betätigt hatte oder ein technischer Defekt vorlag, konnte nach Polizeiangaben noch nicht geklärt werden. Der Sachschaden wurde auf knapp 105 000 Euro geschätzt.

Am Dienstagmorgen war der rechte Fahrstreifen weiterhin gesperrt. Weiterhin müsse auch die Verbindung am Hattenbach Dreieck von der A7 zur A5 Richtung Frankfurt gesperrt werden, da diese auf dem gesperrten ersten Fahrstreifen münde. Die Sperrung dauere wegen der Bergungsmaßnahmen vermutlich bis in die Morgenstunden an.