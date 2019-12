Verkehr - Brandenburg an der Havel

Potsdam (dpa/bb) - Die Fahrpreiserhöhung des Verkehrsverbunds Berlin- Brandenburg (VBB) zu Beginn des kommenden Jahres stößt beim Verkehrsclub VCD Brandenburg auf Unverständnis und Kritik. Die Erhöhung sei "das falsche Signal zur falschen Zeit", erklärte Verbandschef Fritz Viertel am Freitag. Damit die Verkehrswende gelinge, müssten mehr Menschen vom Umstieg auf Bus und Bahn überzeugt werden. Höhere Fahrpreise bewirkten genau das Gegenteil. Besonders hart treffe es die Pendler in Brandenburg, weil vor allem die Preise für das Tarifgebiet Berlin C deutlich angehoben werden.

Ab 1. Januar steigen nach VBB-Angaben die Preise für ABC-Einzeltickets von 3,40 Euro auf 3,60 Euro, für ABC-Tageskarten von 7,70 Euro auf 9,60 Euro. Die ABC-Abo-Umweltkarte kostet statt 992 Euro künftig 1008 Euro. Der Preis der Umweltkarte AB im Berliner Stadtgebiet ändert sich im kommenden Jahr dagegen nicht.