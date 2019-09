Kiel/Borgstedt (dpa/lno) - Die Rader Hochbrücke ist am Sonntag wegen vorbereitender Maßnahmen für die neue Blitzeranlage in Richtung Süden gesperrt. Während der Arbeiten von 7.00 bis 15.00 Uhr sei die A7 zwischen der Anschlussstelle Büdelsdorf und dem Autobahnkreuz Rendsburg in Richtung Hamburg nicht passierbar, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) am Donnerstag mit. Nach Abschluss der Vorbereitungsarbeiten sollen die Sensoren und Kameras voraussichtlich im Oktober eingebaut werden.

Auf der Hochbrücke gilt für Lastwagen Tempo 60. Autos dürfen bei normalen Windverhältnissen 100 Stundenkilometer fahren, bei Sturm gilt Tempo 60 auch für Autos, bei starkem Wind Tempo 80. Geblitzt wird bisher nur, wenn ein Auto mit mehr als 115 Stundenkilometern unterwegs ist - unabhängig von den Windverhältnissen.

Anders als die bisherige Anlage sollen die neuen Geräte auch die bei Sturm reduzierten Geschwindigkeiten korrekt erfassen und zu schnell fahrende Autofahrer entsprechend belangt werden können. Die Blitzer waren im September 2015 installiert worden. Sie sollen helfen, dass sich Fahrzeuge an das Tempolimit halten und so das marode Bauwerk möglichst schonen.