Kiel (dpa/lno) - Fast drei Monate dauernde Bauarbeiten auf der A7 zwischen dem Autobahndreieck und der Anschlussstelle Bordesholm haben mit einer nächtlichen Spursperrung begonnen. Von Montagabend 20.00 bis Dienstag 4.30 Uhr war der Hauptfahrstreifen in Richtung Hamburg gesperrt, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mitteilte. Der Überholstreifen stand zur Verfügung. Weitere nächtliche Spursperrungen ab 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr sind bis 5. Oktober geplant. In Richtung Flensburg gebe es noch keine Einschränkungen.

Vom 7. Oktober an kommt es zu Einschränkungen auch tagsüber. In Richtung Hamburg werden nur zwei verengte Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Für den Verkehr Richtung Flensburg werden Tagesbaustellen eingerichtet, um am Mittelstreifen arbeiten zu können.

Vom 17. Oktober an sind auf einer Strecke von 2,3 Kilometern jeweils nur zwei verengte Fahrspuren in Richtung Flensburg und in Richtung Hamburg vorgesehen. Dafür wird der Verkehr in Richtung Flensburg auf die Richtungsfahrbahn Hamburg verlegt.

Die Fahrbahn in Richtung Flensburg muss bis zu einer Tiefe von 50 Zentimetern erneuert werden. Täglich nutzen rund 40 000 Fahrzeuge die A7 zwischen dem Dreieck und der Anschlussstelle Bordesholm.