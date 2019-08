Boizenburg (dpa/mv) - Die Bahnstrecke Berlin-Hamburg ist am Mittwochmorgen in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) nach dem Tod eines Mannes in den Gleisanlagen gesperrt worden. Betroffen waren der Regionalverkehr und Fernverkehrszüge, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Der Fernverkehr wurde über Uelzen und Stendal umgeleitet, die Haltestellen Wittenberge, Ludwigslust und Büchen entfielen. Nach etwa eineinhalb Stunden gab die Bundespolizei Küste per Twitter wieder Entwarnung: Die Strecken- und Bahnhofssperrung sei aufgehoben worden. Es kam aber noch einige Zeit zu Verzögerungen.