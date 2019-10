Bönnigheim (dpa/lsw) - Für eine Straße voller Scherben haben rund 150 von einem Lastwagen gestürzte Getränkekisten in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) am Donnerstag gesorgt. An einer Kreuzung waren die Flaschen mit Mineralwasser und Apfelschorle von der Ladefläche gefallen, wie die Polizei mitteilte. An mindestens drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Verletzte gab es keine. Die Scherben verteilten sich auf etwa 50 bis 70 Metern. Die Aufräumarbeiten dauerten über drei Stunden. Nach ersten Erkenntnissen war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagabend sagte.