Birkenfeld (dpa/lsw) - Nach dem Schulbusunfall im Enzkreis mit zwei lebensgefährlich Verletzten ist die Ursache des Vorfalls unklar. Der 67 Jahre alte Fahrer sei für eine Vernehmung noch nicht ansprechbar, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Sein Kleintransporter war am Montagabend bei Birkenfeld von der Straße abgekommen und gegen einen Baum am Straßenrand geprallt. Der Mann und ein neun Jahre altes Kind waren zu dem Zeitpunkt allein in dem Bus.

Beide Verletzten kamen ins Krankenhaus. Ob sie sich noch in Lebensgefahr befinden, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen. Der Straßenabschnitt kurz nach dem Ortsausgang von Birkenfeld sei eigentlich übersichtlich und verlaufe nahezu gerade. Auch etwaige Glätte habe es auf den Straßen in der Gegend zu dem Zeitpunkt nicht gegeben, erklärte die Sprecherin. Warum der 67-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, könne daher vermutlich nur er selbst beantworten.