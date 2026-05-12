Immerhin Patrick Schnieder ist zufrieden mit Patrick Schnieder. „Wir haben die Lage analysiert und dann haben wir gehandelt“, so fasste der Bundesverkehrsminister in der vergangenen Woche sein erstes Jahr im Amt zusammen. Dann erklärte er, was aus seiner Sicht die größten Erfolge waren: Investitionen auf den Weg bringen, Haushaltsmittel ausgeben, Deutschlandticket sichern. Auch bei der Bahn habe er „den Eindruck, das geht in eine gute und richtige Richtung“, sagte Schnieder.