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Kritik an Verkehrsminister„Niemand versteht das“

Lesezeit: 3 Min.

Er sieht sein erstes Jahr deutlich positiver, als es die Branche tut: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).
Er sieht sein erstes Jahr deutlich positiver, als es die Branche tut: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Focke Strangmann/AFP

Ein Jahr nach Amtsantritt sind so gut wie alle Probleme des ÖPNV ungelöst. Nun verliert die Branche die Geduld – und macht Patrick Schnieder in einem Brief schwere Vorwürfe.

Von Vivien Timmler, Berlin

Immerhin Patrick Schnieder ist zufrieden mit Patrick Schnieder. „Wir haben die Lage analysiert und dann haben wir gehandelt“, so fasste der Bundesverkehrsminister in der vergangenen Woche sein erstes Jahr im Amt zusammen. Dann erklärte er, was aus seiner Sicht die größten Erfolge waren: Investitionen auf den Weg bringen, Haushaltsmittel ausgeben, Deutschlandticket sichern. Auch bei der Bahn habe er „den Eindruck, das geht in eine gute und richtige Richtung“, sagte Schnieder.

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