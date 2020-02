Bernsdorf (dpa/sn) - Ein 76 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto am Freitagabend in Bernsdorf (Landkreis Zwickau) in ein Buswartehäuschen gekracht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Auto in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und streifte eine Laterne sowie Betonpalisaden, bevor er im Wartehäuschen zum Stehen kam. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 23 600 Euro.