Berlin (dpa/bb) - Nach einer Koalitionsrunde der Verkehrspolitiker mit Vertretern der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bleibt die Zukunft des Mitfahrdienstes Berlkönig ungewiss. "Wir haben unsere Argumente vorgetragen und hoffen, damit überzeugt zu haben", sagte eine BVG-Sprecherin am Donnerstagnachmittag. Der Verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Tino Schopf, kündigte eine Entscheidung seiner Fraktion für kommende Woche Dienstag an.

Der Berlkönig läuft in Berlin seit zwei Jahren als sogenanntes Forschungs- und Entwicklungsprojekt als Kooperation der BVG und des Unternehmens Viavan. An diesem ist zur Hälfte auch Mercedes Benz beteiligt. Per App können Kunden die Berlkönig-Fahrzeuge ordern, müssen aber damit rechnen, dass Mitfahrer mit einem ähnlichen Ziel entlang der Strecke zusteigen.

Nun geht die Projektphase zu Ende - und Viavan und BVG warten auf ein Signal des Senats. Ohne öffentliche Gelder, so das Argument der Fürsprecher, rechne sich weder die Fortführung noch die Expansion ins Umland.