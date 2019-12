Umfangreiche Polizeikontrollen am Großen Stern

Berlin (dpa/bb) - Am Großen Stern mitten in Berlin ist die Polizei mit einer umfangreichen Kontrollaktion gegen Verkehrssünder und Kriminelle vorgegangen. Sie sperrte am Freitagnachmittag mehrere der abgehenden Straßen teilweise ab. Die Autofahrer wurden auf Alkohol und Drogen kontrolliert, Polizisten ließen sich die Fahrzeugpapiere zeigen und untersuchten die Autos auf technische Mängel. Ergebnisse lagen noch nicht vor