Berlin (dpa/bb) - Die Busse der Berliner Linie TXL fahren von Montag an nur noch zwischen dem Flughafen Tegel und dem Robert-Koch-Platz am Charité-Campus Mitte. Bislang lag der Endpunkt in der Innenstadt am Alexanderplatz. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) verkürzen die Linie, um den planmäßigen Sechs-Minuten-Takt zwischen Flughafen und Hauptbahnhof besser einhalten zu können.