Testprojekt der BVG zeigt volle U-Bahn-Waggons an

Berlin (dpa/bb) - Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sollen künftig besser erkennen, in welchen Waggons einer einfahrenden U-Bahn noch Platz ist. Die BVG testet ab Mittwoch eine entsprechende Anzeige, zunächst allerdings nur auf den Anzeigetafeln der Station Bundestag auf der Linie U55. Fahrgäste könnten "sich damit leicht orientieren, auf dem Bahnsteig verteilen und die Position wählen, die einen schnellen und stressfreien Einstieg am einfachsten macht", teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die 360-Grad-Kameras innerhalb der Wagen werden dafür laut BVG mit einer speziellen Software ausgestattet, die die Anzahl der Fahrgäste in den Waggons zähle und die Information an das Anzeigesystem der Station sende. Auf den Tafeln leuchteten dann je nach Auslastung eine, zwei oder drei stilisierte Personen auf.

Das Ende der Testphase sei offen, sagte ein Sprecher. Zunächst würden drei der vier auf der U55 eingesetzten Doppeltriebwagen mit der Software ausgestattet. Sollte der Test erfolgreich sein und die Technik funktionieren, werde der weitere Einsatz geprüft.