Berlin (dpa/bb) - Autofahrer müssen sich von Donnerstagabend (22 Uhr) bis Freitagmorgen (5 Uhr) auf Behinderungen auf der Autobahn A100 einstellen. Zwischen den Anschlussstellen Messedamm-Süd und Jakob-Kaiser-Platz wird die Stadtautobahn in Fahrtrichtung Nord gesperrt, wie die bundeseigene Projektgesellschaft Deges am Donnerstag mitteilte. Grund für die Sperrung sei eine Baustellenräumung an der Rudolf-Wissel-Brücke. Dort wurden den Angaben nach in der vergangenen Woche Bohrarbeiten zur Baugrunderkundung durchgeführt. Die Brücke sei mit rund 180 000 Fahrzeugen pro Tag stark beansprucht und müsse deswegen erneuert werden. Mit dem Bau soll allerdings nicht vor 2023 begonnen werden.