Berlin (dpa/bb) - Eine 48 Jahre alte Radfahrerin ist in Berlin-Reinickendorf von einem Lastwagen angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wollte am Montagmittag von der Scharnweberstraße rechts in den Eichborndamm abbiegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei wurde die Radlerin von dem LKW, der in gleicher Richtung fuhr, erfasst. Die Frau kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.