Berlin (dpa/bb) - Eine Radfahrerin ist in Berlin mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Dabei wurde die Frau an der Kreuzung Königin-Elisabeth-Straße und Spandauer Damm in Westend unter dem LKW eingeklemmt und verletzt, wie die Feuerwehr am Donnerstag twitterte. Sie konnte aber schnell befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Wer an dem Unfall Schuld hatte, war noch nicht bekannt. Die Polizei war zunächst nicht erreichbar.