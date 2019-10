Berlin (dpa/bb) - Wegen einer langen Ölspur auf der Märkischen Allee kommt es stadteinwärts zu Behinderungen im Berliner Berufsverkehr. Die Ölspur reiche von der Stadtgrenze bis Alt-Friedrichsfelde, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen. Ursache für die am Mittwochabend gefundene Verschmutzung sei ein technischer Defekt an einem Fahrzeug. Zur Reinigung seien Abschnitte der Straße weiterhin gesperrt. Wie lange die Sperrungen andauern, war zunächst unklar.