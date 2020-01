Berlin (dpa/bb) - Nach einer Sperrung der Stadtautobahn 100 wegen eines Lastwagen-Unfalls ist die Strecke in Richtung Wedding zwischen Hohenzollerndamm und Tunnel wieder frei. Der Polizei zufolge dauerten die Arbeiten bis nach 16 Uhr an, weil die Fahrbahn von Öl gereinigt werden musste. Wegen des Berufsverkehrs würde es noch dauern, bis der Stau komplett aufgelöst ist, sagte ein Pressesprecher der Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Die A100 war seit der Nacht zum Dienstag gesperrt.

Ein mit Paketen beladener Lastwagen war in der Nacht zum Dienstag aus zunächst ungeklärter Ursache an der Autobahnabfahrt zum Kurfürstendamm gegen eine Leitplanke zwischen Autobahn und Abfahrt geprallt - der 39 Jahre alte Fahrer verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten bildete sich zwischenzeitlich ein Rückstau bis zur Autobahnabfahrt Alboinstraße in Tempelhof. Unter anderem mussten die geladenen Pakete umgeladen werden.