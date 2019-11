Berlin (dpa/bb) - Polizisten haben auf der Autobahn 115 bei Berlin-Zehlendorf ein Auto gestoppt, das doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. Der 35-jährige Fahrer war den Beamten am Samstagabend auf der Avus aufgefallen, als er mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Funkturm raste, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Eine Videomessung habe demnach eine Geschwindigkeit von 202 Stundenkilometern ergeben - erlaubt ist dort nur Tempo 100. Der Fahrer sagte, er sei auf dem Weg nach Hause gewesen. Er erhält nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld über mindestens 680 Euro.