Berlin (dpa/bb) - Ein Mann ist am Montagabend in einer Berliner U-Bahn zusammengebrochen und gestorben. Rettungskräfte versuchten erfolglos, den 45-Jährigen am U-Bahnhof Osloer Straße wiederzubeleben, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mitteilte. Der Zugverkehr der Linie U8 war für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.