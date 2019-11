Berlin (dpa) - Nutzer der E-Tretroller von Lime werden künftig zur Kasse gebeten, wenn sie die Roller falsch abstellen. Alle Bescheide über Verwarn-, Buß- oder Strafgelder würden an die Nutzer weitergegeben, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. Auch müssten Kunden per Foto festhalten, dass sie Roller richtig abgestellt haben. Lime machte auf Nachfrage keine Angabe darüber, wie häufig die Behörden das Unternehmen wegen Verstößen belangen. Nach der Roller-Zulassung im Juni gab es Forderungen nach mehr Kontrollen. Städte beklagten, dass die Roller auf vielen Gehwegen Platz versperren. Lime betreibt Roller in 15 deutschen Städten.