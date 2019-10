Kein Autoverkehr in der Friedrichstraße

Berlin (dpa/bb) - Es ist ein verkehrspolitisches Experiment: Am Wochenende bleibt die Friedrichstraße in Berlin zumindest auf einem zentralen Abschnitt autofrei. Am Samstagmorgen war die Strecke zwischen Französischer Straße und Mohrenstraße abgesperrt. Vor den Geschäften der Einkaufsmeile im Zentrum der Hauptstadt waren Stände aufgebaut.

Das Motto der Aktion lautet "Friedrich, the Flâneur". Angekündigt waren unter anderem Modeschauen und Musik - und auch am Sonntag geöffnete Geschäfte (13.00 Uhr bis 20.00 Uhr). Die Tourismuswerber von Visit Berlin sind ebenfalls dabei. Ein Kinderbücherbus der Stadtbücherei Mitte bietet zudem Lesestoff für die Kleinen, während Food-Trucks für die kulinarische und Musiker für die kulturelle Versorgung sorgen sollen.

Das Experiment könnte Ausgangspunkt sein für weitergehende Lösungen und ein Schritt in Richtung autofreie Stadt und sauberere Luft. Außerdem gibt es die Hoffnung, den Handel in der zuletzt kriselnden Einkaufsmeile anzukurbeln.