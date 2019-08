Berlin (dpa/bb) - Zwei 17 und 18 Jahre alte Jugendliche sollen sich in Berlin-Wedding ein illegales Rennen geliefert haben. Polizeibeamte beobachteten die beiden Teenager am späten Montagabend gegen 22.10 Uhr im Schillerpark, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Der 17-Jährige soll mit einem Motorroller, der Ältere mit einem kleinen Quad gefahren sein. Beide fuhren, ohne zu bremsen, zunächst durch den nördlichen Schillerpark über die Barfusstraße weiter in den südlichen Teil der Grünanlage. Als die Polizei die beiden kontrollieren wollte, fuhren sie mit erhöhter Geschwindigkeit davon. Dabei verlor der Rollerfahrer jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stützte. Er und seine 14-jährige Begleiterin zogen sich leichte Verletzungen zu. Bei der polizeilichen Überprüfung stellte sich dann heraus, dass beide Jugendliche ohne Führerschein und Versicherung unterwegs waren. Die Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt.