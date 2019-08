Berlin (dpa/bb) - Mehrere hundert Menschen wollen am Mittwoch (16.00 Uhr) in Berlin für die Rechte von Fußgängern demonstrieren. "Rad ab. Der Gehweg gehört denen, die gehen", forderte der Fußgänger-Verband FUSS. Die Demonstration am Alexanderplatz richtet sich gegen falsch parkende Autos, Radfahrer und E-Tretroller. "Berlins Gehwege verkommen zu Rumpelräumen und Rennpisten", kritisierte der Verband. Unterstützt wird die Demonstration auch von Blinden- und Seniorenverbänden.