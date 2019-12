Berlin (dpa/bb) - Eine Frau ist auf einer Straße in Berlin von einem Auto angefahren worden und gestorben. Der Unfall geschah laut Polizei an einer Ampel. Welche Farbe sie dem Autofahrer zeigte, dazu gibt es widersprüchliche Aussagen, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte.

Die Frau war am Nachmittag mit einem Fahrrad unterwegs - ob sie es schob oder fuhr, war zunächst nicht bekannt. Weitere Details zu dem Unfall an der Schlossbrücke in Charlottenburg sowie den Beteiligten nannte die Polizei zunächst nicht.