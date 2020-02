Berlin (dpa/bb) - Im vergangenen Jahr hat es bei der Berliner U-Bahn 941 Polizei- und Notarzteinsätze gegeben - etwas weniger als zuletzt. In den beiden Jahren davor waren es 1009 und 956 Einsätze, wie die Senatsverwaltung für Inneres und Sport auf eine parlamentarische Anfrage der Linke-Fraktion mitteilte.

Allerdings haben die Auswirkungen auf den U-Bahnverkehr zugenommen: So gab es durch die Einsätze Verspätungen von zusammen rund 94 Stunden (5639 Minuten). Das war deutlich mehr als in den Vorjahren mit rund 73 Stunden in 2018 und 59 Stunden im Jahr davor.

Die Werte beziehen sich ausschließlich auf die direkt betroffenen Züge. Aber auch die Zahl der Folgezüge, bei denen es zu Verspätungen kam, ist spürbar gestiegen: auf 2594 im Vergleich zu 1930 im Jahr davor und 1457 in 2017. Wegen der Einsätze sind außerdem 2987 Zugfahrten ausgefallen (2018: 2720, 2017: 3237).

Gründe für solche Einsätze können nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zum Beispiel verletzte oder erkrankte Fahrgäste, randalierende Personen oder Streit unter Fahrgästen sein.