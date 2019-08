BVG schickt selbstfahrenden Bus in Tegel auf die Straße

Berlin (dpa/bb) - Ein selbstfahrender Bus rollt am Tegeler Hafen in Berlin am heutigen Freitag zu seiner ersten offiziellen Betriebsfahrt los. Das computergesteuerte Fahrzeug ist laut Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) das erste seiner Art im öffentlichen Straßenverkehr der Hauptstadt. Der Bus fährt auf der 600 Meter langen Strecke vom U-Bahnhof Alt-Tegel zur Uferpromenade und zurück. Fahrgäste können kostenlos mitfahren.