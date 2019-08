Berlin (dpa/bb) - Ein betrunkener Autofahrer ist in Berlin-Weißensee mit einem Firmenwagen in eine Tramhaltestelle gefahren. Der 28-Jährige ordnete sich am frühen Sonntagmorgen in eine Rechtsabbiegespur auf die Berliner Allee ein, fuhr dann aber geradeaus weiter, wie die Polizei mitteilte. Er soll mit seinem Transporter den Fußgängerschutz der Haltestelle zerstört haben, nachdem er über die Straßenbahngleise und den Gehweg der Haltestelle gefahren war.