Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die Straßenverkehrsordnung an einigen Stellen ändern, um Straßen "noch sicherer, klimafreundlicher und gerechter zu machen", wie er der "Bild"-Zeitung sagte. Vorgesehen ist unter anderem, Behörden vor Ort eine Freigabe von Busspuren für Pkw zu ermöglichen, in denen mindestens drei Menschen sitzen. Scheuer will so Fahrgemeinschaften besserstellen und einen Anreiz setzen, um Einzelfahrten im Sinne der Umwelt zu reduzieren. Daneben sollen auch E-Tretroller auf Busspuren zugelassen werden können - die Option gibt es schon für Elektroautos.