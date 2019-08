Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Linke-Vorsitzende Katina Schubert wirbt für mehr Geduld bei der ökologischen Verkehrswende. "Das wird schon bis zu zehn Jahre in Anspruch nehmen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Die Verkehrswende ist ein Prozess. Die bekommt man nicht hin durch Umlegen eines Hebels, und schon ist alles anders", unterstrich sie. Wenn sich das Mobilitätsverhalten der Menschen ändern solle, müssten sie erst einmal davon überzeugt werden, dass das ohne Nachteile auch gehe. Die rot-rot-grüne Koalition habe deshalb den Hauptfokus auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gerichtet und eine bessere Anbindung gerade der Außenbezirke.

Kritik übte Schubert am Beschluss der Grünen, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren bis 2030 aus der Innenstadt zu verbannen. "Ich glaube, mit Verboten kommen wir da nicht weiter." Erklärtes Ziel von Rot-Rot-Grün ist es, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und die Radinfrastruktur auszubauen - was weniger Raum für Autos bedeutet. Allerdings geht der Umbau vielen in der Hauptstadt zu langsam, sichtbare Ergebnisse sind noch rar gesät.