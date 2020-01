Frankfurt (dpa/lhe) - Die Deutsche Bahn AG will in diesem Jahr 900 Millionen Euro in Hessen investierten. Vorgesehen seien die Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen an Gleisen, Brücken oder für die Modernisierung von Bahnhöfen. Ziel der Bahn sei es, 130 Kilometer Schienen, rund 170 Weichen und sieben Brücken zu modernisieren. Zudem seien Neu- und Ausbaumaßnahmen für mehr Netzkapazität geplant. Alleine in Hessen sollen 310 neue Mitarbeiter für die Bauprojekte und die Instandhaltung eingestellt werden. Nach Angaben der Bahn vom Mittwoch wurden seit 2015 bereits 660 der insgesamt 2500 Kilometer Gleise im Land erneuert. Zudem seien in den vergangenen Jahren jährlich zwischen 50 und 70 Millionen Euro in die Modernisierung der Bahnhöfe geflossen.