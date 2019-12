Berlin (dpa/bb) - Fahrgäste der Berliner S-Bahn mussten am Donnerstagmorgen auf manchen Strecken mehr Zeit einplanen. Wegen einer Signalstörung an der Greifswalder Straße kam es im Bahnverkehr zeitweise zu Verspätungen und Ausfällen. Die Linie S85 fiel zunächst aus, die Linien S41 und S8 waren ebenfalls betroffen, wie die S-Bahn Berlin twitterte. Die Linie S8 verkehrte am Morgen nur zwischen Birkenwerder (Oberhavel) und Grünau. Grund war dafür eine Störung in Zeuthen.