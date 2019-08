Berlin (dpa/bb) - Zum Ferienende wird in Berlin und Brandenburg mehr Verkehr erwartet. Der ADAC Berlin-Brandenburg rechnete ab dem frühen Sonntagnachmittag mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Richtung Berlin. "Besonders staugefährdet sind die Einfallstraßen an der Stadtgrenze", hieß es in einer Mitteilung.