Berlin (dpa/bb) - Ein Jugendlicher ist in Berlin-Steglitz von einem Auto angefahren worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. "Der 15-Jährige wollte offenbar einen Bus erreichen und ist auf die Straße getreten", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Eine 29-jährige Autofahrerin erfasste den Jugendlichen am Montagnachmittag mit ihrem Wagen auf der Albrechtstraße. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang waren am Dienstagmorgen noch nicht abgeschlossen.