Bedburg (dpa/lnw) - Nach dem Unfall eines Getränketransporters musste die Autobahn 61 bei Köln in Richtung Koblenz für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Lastwagen kam nach Zeugenaussagen in der Nacht zum Montag zunächst nach rechts von der Straße ab, zog nach links und kippte nach der Kollision mit einer Betonwand in der Fahrbahnmitte auf die Seite, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge bei dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Bedburg und Bergheim kurz nach Mitternacht leicht verletzt.