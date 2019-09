Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen Erneuerungen an den Gleisen kommt es am Wochenende zu Ausfällen auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Trier. Die Züge des RE12 werden ab Freitagabend (23 Uhr) bis Sonntagabend komplett ausfallen, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. Außerdem werden die Züge des RE22 und des RB24 (Köln Messe/Deutz - Trier) in diesem Zeitraum nicht zwischen Blankenheim (Wald) und Oberbettingen-Hillesheim in Rheinland-Pfalz fahren. Stattdessen gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Auch in der kommenden Woche wird es weitere Beeinträchtigungen geben: So wird der RE12 weiterhin ausfallen, RE22 und RB24 sollen mit geänderten Fahrzeiten fahren.