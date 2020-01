Bad Vilbel/Frankfurt (dpa/lhe) - Frankfurt und Bad Vilbel wollen eine Studie in Auftrag geben, um die Chancen für eine Straßenbahnlinie zwischen den Nachbarstädten auszuloten. "Die Einwohnerzahlen gerade im Kern des Rhein-Main-Gebietes nehmen stetig zu", sagte Bad Vilbels Bürgermeister Thomas Stöhr (CDU) am Montag einer Mitteilung zufolge. "Wenn wir nicht wollen, dass die Menschen ihre Mobilitätsbedürfnisse nur mit dem Auto befriedigen, müssen wir ihnen Alternativen bieten, die nicht an den Stadtgrenzen Halt machen."

Die Studie soll unter anderem klären, ob es für die Bahnlinie ausreichend Nachfrage gibt. "Die zu untersuchende Straßenbahnverbindung zweigt nördlich der Friedberger Warte in Frankfurt an der Haltestelle Bodenweg von der bestehenden Straßenbahnlinie 18 ab und verläuft weiter im Bereich der Friedberger Landstraße", erläuterte Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling die Pläne. In Bad Vilbel böten sich zwei Trassenvarianten an.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sprach von einem "Meilenstein" der interkommunalen Zusammenarbeit: "Erstmals seit über 100 Jahren wird ein Ausbau der Frankfurter Straßenbahn über die Stadtgrenzen hinaus angestrebt." Die Ergebnisse der Studie sollen bis zum Sommer vorliegen. Man sei zuversichtlich, ein positives Ergebnis zu erreichen.