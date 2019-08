Bad Segeberg (dpa/lno) - Autofahrer haben am Dienstag auf der A21 von Kiel in Richtung Hamburg bis zu eine Stunde mehr Zeit einplanen müssen. Die Autobahn war zwischen den Anschlussstellen Wahlstedt und Segeberg Nord von 6.30 Uhr an gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr im morgendlichen Berufsverkehr auf etwa einem Kilometer Länge, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Sperrung sollte bis 21.00 Uhr dauern. Die gleiche Maßnahme war auch für Mittwoch geplant. Durch die Umleitung müssten Autofahrer mit Verzögerungen zwischen 45 und 60 Minuten rechnen, sagte der Sprecher. Grund für die Sperrung sind nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Asphaltierungsarbeiten. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.