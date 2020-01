Initiative will Argumente gegen den Ostseetunnel vorstellen

Bad Schwartau (dpa/lno) - Mit einer Tagungsreihe wollen Gegner des geplanten Fehmarnbelt-Tunnels ihre Argumente gegen das Projekt vorstellen. An drei Terminen sollen Themenkomplexe wie die erwartete Verkehrsentwicklung, die Auswirkung des geplanten Tunnels auf die Ökosysteme von Land und Meer sowie die Grenzen des Wachstums dargestellt und diskutiert werden, teilte die Arbeitsgemeinschaft (AG) "Belt Hamburg" als Veranstalter am Dienstag mit.

Die AG arbeitet nach eigenen Angaben mit der Allianz gegen eine Feste Fehmarnbeltquerung, der Initiative Beltretter sowie weiteren lokalen Bürgerinitiativen zusammen. Die erste Veranstaltung am 25. Januar finde in Bad Schwartau statt und befasse sich mit dem Thema Personen- und Güterverkehr im Ostseeraum. Weitere Tagungen sind für den 29. Februar auf der Fähre zwischen Deutschland und Dänemark sowie für den 28. März in Lübeck geplant.