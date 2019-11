Bad Salzdetfurth (dpa/lni) - Der Fahrer eines E-Scooters ist im Landkreis Hildesheim mit 2,0 Promille ohne Führerschein erwischt worden. Der Mann sei bei Bad Salzdetfurth in Schlangenlinien gefahren und so der Besatzung einer Funkstreife aufgefallen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Außerdem konnte der 27-Jährige bei der Kontrolle am Montagabend nicht den erforderlichen Führerschein vorweisen. Am Roller fehlte zudem das notwendige Kennzeichen der Versicherung. Der E-Scooter wurde daraufhin beschlagnahmt. Seinem Besitzer drohen laut Polizei nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Führerschein und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.