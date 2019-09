Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Auf zahlreiche Notrufe hin hat die Polizei am Montag in Bad Neuenahr-Ahrweiler einen 95-jährigen Falschfahrer gestoppt. Der Mann war einsichtig und gab seinen Führerschein ab, wie die Beamten mitteilten. Anderen Verkehrsteilnehmern war der Fahrer auf einer neuen Umgehungsstraße aufgefallen, die er in falscher Richtung befuhr. Die Polizei verursachte einen künstlichen Stau und zwang den 95-Jährigen so zum Anhalten. Nach ersten Erkenntnissen war der Senior an einem Kreisel auf die falsche Spur geraten.